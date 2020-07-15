Ранее она заявила, что встречалась с Быстровым в Геленджике. По словам Бушуевой, у неё с Быстровым и экс-форвардом сборной России Андреем Аршавиным едва не случился групповой секс.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил уральской порноактрисе Любови Бушуевой, рассказавшей об их встрече в Геленджике.
"Если слушать каждую новость, которую кто-то там ляпнет… Мне нечего комментировать! Эта история высосана из пальца! Нет смысла говорить. Актриса решила похайпить? Есть ещё много таких, кто это делает. У меня никаких подробностей нет, я без понятия, откуда это всё", — цитирует Быстрова Sport24.
Быстров отреагировал на слова порноактрисы. Она рассказала о едва не произошедшем групповом сексе с ним и Аршавиным
Фото: ТАСС
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