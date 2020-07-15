- Верил в победу "Спартака", потому что мы неплохо играли, доминировали. Хорошо, что забили, у нас все получалось, в защите тоже неплохо играли. У "Ахмата" были хорошие подходы, но сегодня повезло, что нам засчитали голы, которые мы забили, - цитирует Джикию СЭ.
На 51-й минуте сильным ударом издали Роман Зобнин открыл счёт в матче. Ровно спустя полчаса Жиго обвел в центре поля несколько игроков "Ахмата", отдал пас на Соболева, и нападающий после красивого прохода в штрафной перекинул вратаря и удвоил преимущество хозяев. В добавленное время Гус Тиль довел счет до разгромного. Итог - 3:0.
Таким образом, красно-белые набрали 36 очков и поднялись на 8-е место в таблице. "Ахмат" остался на 13-й строчке, имея 31 балл.
Джикия: повезло, что нам засчитали забитые голы
Капитан "Спартака" Георгий Джикия подвел итоги матча с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ.
Фото: sports.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!