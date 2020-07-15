"Твиттер" Presion Alta сообщает, что 21-летний форвард согласился перейти в ЦСКА.
Ранее утверждалось, что москвичи договорились с клубом, но сам игрок отказывался от перехода из-за несогласия с условиями контракта. Теперь, судя по всему, стороны достигли соглашения.
ЦСКА, по данным СМИ, предлагал за 80% прав на игрока 8,5 млн евро.
В минувшем сезоне Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины и забил 5 мячей.
Источник: Гайч согласовал условия личного контракта с ЦСКА
ЦСКА удалось договориться об условиях контракта с форвардом "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайчем.
Фото: A Bola
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