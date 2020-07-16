"Кубковые матчи всегда 50 на 50, можно победить всех. Не могу сказать, хорошие шансы или плохие. В принципе, они есть. В кубковом матче команды из второй лиги и высшую лигу могут грохнуть", - цитирует Федуна Sport24.
Также Федун ответил на вопрос о том, не боится ли он судейского беспредела в матче.
"Выигрываем, значит, молодцы. Проигрываем, значит, играем плохо. Какие там судьи… Что там еще! Это не моя проблема. Для этого есть генеральные директора. Я чисто болельщик", - сказал Федун-младший.
Ранее его брат Леонид предложил запустить хэштэг #СудитеСпартаккакЗенит и выразил уверенность, что при таком судействе, как у "Зенита", "Спартак" станет чемпионом.
После 29 туров красно-белые идут в таблице седьмыми, отставая от "Зенита" на 33 очка.
"В Кубке и вторая лига может высшую грохнуть". Андрей Федун оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"
Член совета директоров "Спартака" и младший брат владельца клуба Андрей Федун поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
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