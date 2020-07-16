"Скажу так, они должны болеть за клуб. Отдельные люди думают, что никто ничего не знают о движущих силах, но все всё знают. Просто у некоторых людей есть совесть, а у других её нет", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" 31 мая расстался с главным тренером Юрием Семиным. Клуб не стал продлевать с ним контракт. Вместо него команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
Болельщики московского клуба после этого требуют отставки руководства.
Мещеряков: акция болельщиков? Они должны болеть за клуб
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Кикнадзе высказался о поведении болельщиков клуба, которые требуют отставки гендиректора Василия Кикнадзе.
Фото: © ФК "Локомотив"
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