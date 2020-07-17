Федотов: после матча с "Ростовом" мы столкнулись с бурей негатива, сегодняшний день преподнес нашу дальнозоркость

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился информацией о коронавирусе в клубе.
Фото: Sports.ru
У 9 представителей сочинского клуба был выявлен коронавирус. Матч с "Тамбовом" был отменен. Скорее всего, "Сочи" будет засчитано техническое поражение.

- Мы вернулись в Сочи и заехали на карантин. В 8 утра у нас повторные тесты, и там уже будет ясна клиническая картина - что на самом деле происходит. На закрытой территории мы будем находиться до утра.

Все было под контролем, мы готовились к важным матчам, хотелось подняться по турнирной таблице, мы везли стартовый состав, все главные действующие лица были с нами в поездке. Улетали - до обеда должны были быть результаты тестов. Лаборатория уведомила, что не успевает сделать анализ к моменту вылета, ссылаясь на то, что заболел персонал. До 9 вечера пришли, часть результатов была в порядке, утром появились окончательные тесты, и там были тесты с положительными результатами.

Никакой симптоматики, повышенной температуры. У нас Роспотребнадзор по прилете мерял температуру, у всех она была адекватной.

На тот момент мы столкнулись с бурей негатива, когда кто-то где-то договорился, приняли регламент, и потом это началось. Настоящая травля, мы стали главными виновниками. Мы смотрели чуть дальше - ни один клуб не застрахован. И вот сегодняшний день преподнес нашу дальнозоркость.

О каком переносе речь, когда заканчивается чемпионат? Кто на это пойдет в данной ситуации? Это просто прозвучало, вспоминая дела минувших дней. Нам было неприятно и очень обидно, что нас размазали, - сказал Федотов в эфире Матч ТВ.

Напомним, чемпионат России был возобновлен 19 июня. За несколько дней до этого у "Ростова" ряд игроков заразились коронавирусом. "Сочи" отказался переносить игру с дончанами и за "Ростов" сыграли воспитанники. Встреча завершилась со счетом 10:1.

"Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.


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Теги: Федотов Сочи Коронавирус
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