"Все с точностью до наоборот". Юран назвал вбросом информацию об отказе "Химок" играть в РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб отказался от участия в РПЛ в следующем сезоне.

Фото: ФК "Химки"