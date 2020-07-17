"Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы "Химки" играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило сегодня одно СМИ, написано все правильно. Только с точностью до наоборот. "Химки" готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас все хорошо. Можете так и написать", - цитирует Юрана "Советский спорт".
В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Химки" заняли второе место и получили путевку в РПЛ. Позже появилась информация, что подмосковному клубу выдали лицензию для участия в Премьер-лиге, но "Химки" свое участие в элитном дивизионе по-прежнему не подтвердили. Также сообщалось, что у "Химок" имеются финансовые проблемы.
Отметим, что в случае, если "Химки" откажутся от повышения в классе, то "Крылья Советов", которые уже не смогут подняться выше 15-е места в РПЛ, не вылетят в ФНЛ.
"Все с точностью до наоборот". Юран назвал вбросом информацию об отказе "Химок" играть в РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб отказался от участия в РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Химки"
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