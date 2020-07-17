"Спартак" может финансово помочь "Химкам" для выхода в РПЛ

"Спартак" может оказать финансовую помощь "Химкам", чтобы подмосковный клуб смог выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Наряду с финансовой помощью, клубы будут тесно сотрудничать. Например, из "Спартака" в "Химки" могут переходить игроки, получающие мало игровой практики, а красно-белые будут обладать правом приоритетного выкупа талантливых футболистов подмосковного клуба. Об этом сообщает Sport24.

Эту информацию подтвердил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале.

- Переговоры между Ивановым (генеральный директор "Химок") и Михайловым (заместитель председателя совета директоров "Спартака") прошли на матче "Спартак" - "Ахмат". "Спартак" не ответил пока согласием, но такой вариант развития событий действительно существует. Решение будет за Федуном, - написал Конов.

"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место и гарантировали себе повышение в классе. Однако из-за финансовых проблем подмосковный клуб не может получить лицензию. В СМИ появляется разная информация об участии "Химок" в новом сезоне РПЛ. Окончательное решение так и не принято, однако отмечается, что в ФНЛ команда готова выступать наверняка.


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Теги: Спартак Химки
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