- Урунов - первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из "Уфы". Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем.
Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача - выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками, - цитирует Газизова Чемпионат.
Ранее сообщалось, что президент "Спартака" Леонид Федун выделил менеджеру 40-50 млн евро на трансферы в летнее окно. Как сообщалось, при этом бюджете перед менеджером также стоит задача продать одного из лидеров команды.
"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. В нынешнем сезоне РПЛ москвичам осталось провести матч с "Рубином" в Казани. Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.30 по мск.
Газизов: задача - выигрывать титулы, это нужно делать с хорошими и сильными игроками
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов наметил перспективы развития красно-белых.
Фото: spartakworld
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