"Зенит" в полуфинале Кубка России обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Голами в составе "Зенита" отметились Артем Дзюба и Далер Кузяев. Петербургский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
"Желаю "Спартаку" концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Также Медведев отказался комментировать высказывание владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Федун: "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут
Гендиректор "Зенита": желаю "Спартаку" концентрироваться на игре, а не на судействе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о "Спартаке".
Фото: Чемпионат
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