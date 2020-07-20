Напомним, после матча Федун заявил, что его команда противостоит произволу, а "Зенит" огребёт в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Обсуждать работу рефери – последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо! Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали "Спартаку" восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета", - приводит слова Медведева "СЭ".
Также Медведев отметил, что согласно упомянутому им исследованию, найти которое можно в интернете, "Зенит" из-за судейских ошибок недобрал четыре очка в текущем сезоне.
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Медведев: есть исследование, что ошибки арбитров дали "Спартаку" восемь очков. Без них клуб шёл бы в зоне вылета
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Зенит"
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