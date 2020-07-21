По информации СМИ, в суд обратились 11 членов клуба. Сообщается, что среди них футболисты Валерий Чуперка, Павел Карасёв, Алексей Грицаенко и Георгий Шелия, а также наставник главной команды Сергей Первушин.
Также невыплаченные средства намерены взыскать генеральный директор клуба и администратор команды.
Предварительное судебное заседание назначено на 27 июля.
Отметим, что по итогам текущего сезона "Тамбов" не покинет Российскую Премьер-Лигу. Команда за тур до окончания турнира гарантировала себе спасительное 14-е место.
В последнем туре команда Первушина сыграет с ЦСКА.
Источник: "Онлайн Тамбов"
Игроки и тренер "Тамбова" обратились в суд из-за долгов по зарплате
Стало известно, что ряд игроков главной команды и наставник "Тамбова" Сергей Первушин намерены судиться с клубом.
Фото: ФК "Тамбов"
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