После окончания матча Ещенко вышел на поле в футболке с надписью "### вам" и изображением плюшевого медведя из фильма "Третий лишний". Его послание было адресовано гендиректору "Зенита" Александру Медведеву.
Таким образом Ещенко ответил на заявление функционера о том, что Артем Дзюба, имитируя половой акт с Сердаром Азмуном, намекал на то, что "Зенит" будет делать со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
Причина для наказания Ещенко сформулирована так: "за оскорбительное поведение футболиста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча", - сообщается в телеграм-канале РФС.
"Дутый чемпион", "дурашка", "### вам", Черное зеркало. Ненависть между "Зенитом" и "Спартаком" сильна как никогда
Ещенко дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован за футболку в адрес Медведева
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко будет вынужден пропустить три матча Кубка России и заплатить 50 тысяч рублей штрафа за демонстрацию футболки, адресованной гендиректору "Зенита" Александру Медведеву.
Фото: ФК "Спартак"
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