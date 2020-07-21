Жена Семака покаталась в лодке с друзьями (видео) Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна выложила в сторис своего инстаграма несколько постов, в которых продемонстрировала отдых с друзьями на моторной лодке. Фото: инстаграм Анны Семак pic.twitter.com/15E0z42mnq— Зеленый свитер (@optaluna) July 22, 2020 Следующий матч в рамках последнего тура РПЛ "Зенит" проведет с "Ростовом". Встреча состоится сегодня в 19.00 по мск. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:53 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Семак Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5