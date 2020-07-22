Об этом сообщил Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
"Наше окончательное решение. "Химки" - в премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили", - приводит слова Терюшкова "СЭ".
В минувшем сезоне ФНЛ "Химки" заняли второе место и обеспечили себе повышение в классе. Сообщалось, что подмосковный клуб из-за финансовых проблем может не заявиться в РПЛ.
Напомним, что 25 июля "Химки" в финале Кубка России сыграют с "Зенитом".
"Химки" сыграют в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" в следующем сезоне выступят в РПЛ.
Фото: ТАСС
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