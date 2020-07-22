Сегодня министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб допущен для участия в Премьер-лиге.
"Да, мы — в РПЛ. А команде я еще утром, до звонка министра, объявил об этом", - приводит слова Юрана "Советский спорт".
В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, "Химки" заняли 2-е место в турнирной таблице. Таким образом, "Крылья Советов" покинут РПЛ.
Юран возглавляет "Химки" с января 2020 года, сменив в клубе Андрея Талалаева.
"Химкам" 25 июля предстоит сыграть в финале Кубка России с "Зенитом". Встреча пройдет в Екатеринбурге.
Юран: еще утром объявил команде, что будем играть в РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран подтвердил, что клуб в следующем сезоне выступит в РПЛ.
Фото: © РИА Новости
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