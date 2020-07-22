"Все решилось совсем не на футбольном поле". Чернов высказался о вылете "Крыльев" в ФНЛ

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов отреагировал на вылет клуба в ФНЛ.
Фото: "Крылья Советов"
Об этом стало известно после того, как "Химки", занявшие второе место в первенстве ФНЛ, решили участвовать в РПЛ в следующем сезоне.

"Одно дело, если бы все по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.

После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ, где все решилось совсем не на футбольном поле", - цитирует Чернова Sport24.

Чернов отметил, что несостоявшийся матч "Тамбов" - "Сочи" сильно повлиял на итоговый результат в турнирной таблице.

Самарский клуб после 29 туров имеет 28 очков в активе и занимает 15-е место в таблице. В ФНЛ также вылетел "Оренбург", занявший последнюю строчку.

Чернов в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.


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Теги: Чернов Крылья Советов
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