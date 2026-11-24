"Я не убежден, что эта схема для ЦСКА оптимальная. Почему бесконечно ищется позиция Алвесу, Глебову, Олейникову? Потому что схема не совсем подходит под тот состав людей, который есть"
"Мне лично не нравится, что они играют в три центральных, потому что команда атакующая, и явно вечно не хватает одного игрока в атаку", — заявил Слуцкий.
Экс-наставник армейцев также поставил под сомнение выбор Максима Бориско в качестве основного голкипера вместо Владислава Торопа.
"Кого-то убедило, что Бориско лучше Торопа? Второй пропущенный мяч с "Ахматом" — это его пропущенный мяч. При том, что больше особо моментов не было", — отметил тренер.
Слуцкий считает, что переход на схему с двумя центральными защитниками позволил бы ЦСКА эффективнее действовать впереди. В качестве оптимального сочетания он предложил использовать Матвея Кисляка, Ивана Облякова и Матеуса Алвеса в центре поля, а Кирилла Глебова и Ивана Олейникова — на флангах атаки.
Источник: шоу "Это футбол, брат!"