- Если это будет выгодно клубу и мне, я поеду в Россию. Если мне придется остаться и продолжить выступления на родине, я бы остался в "Сан-Лоренсо", - цитирует Инсаурральде SanLorenzoDeAmerica.
Интересно, что информации об интересе российских клубов к 21-летнему игроку найти не удалось. По всей видимости, тему переезда в Россию футболист затронул, отвечая на вопрос о переходе своего одноклубника Адольфо Гайча в ЦСКА.
Аренда Инсаурральде в "Универсидад Католика" рассчитана до конца текущего года. Его контракт с "Сан-Лоренсо" действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего хавбека в 1,1 млн евро.
Еще один игрок "Сан-Лоренсо" заявил о готовности перебраться в Россию
Полузащитник "Сан-Лоренсо" Мануэль Инсаурральде, в нынешнем сезоне выступающий в аренде в эквадорском "Универсидад Католика", заявил о готовности перебраться в Россию.
Фото: инстаграм Адольфо Гайча
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