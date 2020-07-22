Еще один игрок "Сан-Лоренсо" заявил о готовности перебраться в Россию

Полузащитник "Сан-Лоренсо" Мануэль Инсаурральде, в нынешнем сезоне выступающий в аренде в эквадорском "Универсидад Католика", заявил о готовности перебраться в Россию.

Фото: инстаграм Адольфо Гайча