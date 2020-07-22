"Зенит" в 30-м туре РПЛ обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Голами во втором тайме отметились Ригони и Азмун.
"Мы изначально договаривались, что они сыграют по одному тайму, поэтому это были плановые замены в процессе подготовки к финалу Кубка. Понятно, что держали в уме и гонку бомбардиров, но это не самое важное. Они оба — молодцы в этом сезоне, сделали очень многое для команды. Как и вся команда", - цитирует Семака официальный сайт.
Азмун стал лучшим бомбардиром минувшего сезона. Иранец забил 17 голов. Столько же голов у Артема Дзюба, но россиянин отличился 7 раз с пенальти, в то время как иранец всего один раз забил с пенальти.
"Зенит" досрочном стал чемпионом России, набрав в 30 матчах 72 очка. Петербургский клуб 25 июля сыграет в финале Кубка России против "Химок".
Cемак: Азмун и Дзюба молодцы в этом сезоне, сделали очень многое для команды
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что планировал выпустить нападающих Артема Дзюбу и Сердара Азмуна в матче с "Ростовом" на второй тайм.
Фото: ФК "Зенит"
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