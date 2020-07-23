Расширению - твердое "нет". Разумные решения в российском футболе еще бывают

Убеждения и аргументы представителей "Крыльев" и "Оренбурга" были бесполезны. "За" проголосовали только 2 клуба, все остальные - "против".
Все матчи одного из самых скандальных и неприятных сезонов уже сыграны, но "большая игра" все еще продолжается. "Крылья Советов" и "Оренбург" не готовы мириться с вылетом в лучшую лигу мира. Сегодня на общем собрании клубов РПЛ они пытались убедить всех в необходимости экстренно увеличить число участников чемпионата с 16 до 18.

В изначальной повестке собрания не было вопроса о расширении Премьер-Лиги. С инициативой провести соответствующее голосование выступил президент РПЛ Сергей Прядкин. Логику функционера понять можно. Он не поддерживал и не выступал против поступившего предложения (по крайней мере, в явном виде) и просто предложил всем клубам высказать свое мнение. А в случае положительного для Самары и Оренбурга итога голосования Сергей Геннадьевич мог рассчитывать на дальнейшую поддержку команд из этих городов.


Возможность высказать свои аргументы за расширение лиги получили представители обоих вылетевших в ФНЛ клубов. От "Крыльев" выступил председатель совета директоров и вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Основной упор был сделан, конечно, на влияние коронавируса и на то, что распределение мест по итогам чемпионата произошло не совсем по спортивному принципу. Но подавляющее большинство участников собрания не оценило посыл Фетисова - по информации из телеграм-канала Сергея Егорова, "за" проголосовали только "Рубин" и "Ахмат".

Возможно, все могло быть иначе, если бы за "Крылья" заступился губернатор, чей авторитет все-таки более весомый. Да и ораторское мастерство с силой убеждения у него, пожалуй, на более высоком уровне, чем у вице-губернатора. Но в сложившейся ситуации все равно с трудом представляется вариант, при котором клубы Премьер-Лиги могли проголосовать за расширение.

На фото (слева направо) - ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов, Александр Фетисов, генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков

Новый сезон хоть и стартует в ближайшее время, но с задержкой от привычного графика. В Кубке России будет сыгран групповой этап. В июне следующего года запланирован чемпионат Европы. Все это уже привело к существенному уплотнению календаря. Клубам просто нет никакого смысла голосовать за увеличение участников РПЛ и соответственно за еще большее увеличение количества матчей. Плюс весьма вероятно, что и в новом сезоне коронавирус будет оказывать влияние на расписание игр. Все понимают, что "Крылья" и "Оренбург" не хотят вылетать, но никто не хочет из-за этого создавать потенциальные проблемы себе.

"Оренбургу" действительно можно посочувствовать - после выездной встречи с "Локомотивом" коронавирусная инфекция подкосила команду, и она практически в полном составе отправилась на самоизоляцию. Конечно, нет никакой гарантии, что "оренбуржцы" обыграли бы "Краснодар" и "Урал", но два технических поражения отобрали у них 6 очков, которых хватило бы для сохранения прописки в Премьер-Лиге. Другое дело, что многие решения, которые были приняты еще до пандемии, не позволяют говорить о том, что "Оренбург" стремился остаться в РПЛ.

"Крылья Советов" в этом плане куда более громко заявляли о желании занять место выше 15-го. И игроков зимой взяли неплохих (в числе прочих, победителя Кубка Африканских наций в составе сборной Алжира Мехди Зеффана), и Божовича сменили на Талалаева. Да и проблем с коронавирусом "самарцам" удалось избежать. Но от вылета в ФНЛ это не спасло.


И в свете итоговых результатов, пожалуй, можно посмотреть на действия самарских управленцев с другой стороны. Трансферная политика с явным акцентом в сторону приобретения игроков от одного агента и раньше вызывала вопросы, а теперь еще ее целесообразность "подкреплена" 15-м местом. Увольнение Божовича выглядит, мягко говоря, запоздалым - игра команды давно стала удручающей и не становилась бодрее с течением времени.

Да, Талалаев здорово встряхнул "Крылья" и действительно имел шанс вытащить их из зоны вылета. Но ключевые сражения были проиграны еще при Миодраге - 0:3 "Тамбову" и 2:4 "Ахмату". Именно эти провалы отправили самарский клуб на 15-е место при равенстве очков с "тамбовчанами" и "грозненцами". Руководству надо было спасать команду от завоевания путевки в ФНЛ раньше.

Но самое забавное, что "Крылья" могли остаться в случае отказа "Химок" и, судя по всему, очень на это рассчитывали. А сегодня отчаянно пытались всех убедить, что надо расширить РПЛ, поскольку их вылет произошел не по спортивному принципу.

Фото: Официальный сайт РПЛ, Официальный сайт "Крыльев Советов"


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Теги: Крылья Советов Оренбург
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