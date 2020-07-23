Вы поддерживаете решение не расширять РПЛ до 18 команд?

Да, решение верное Нет, надо было расширять





Расширению - твердое "нет". Разумные решения в российском футболе еще бывают

Убеждения и аргументы представителей "Крыльев" и "Оренбурга" были бесполезны. "За" проголосовали только 2 клуба, все остальные - "против".