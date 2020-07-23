Юран сообщил, что "Химки" выбрали стадион "Спартака" в качестве резервного стадиона

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что стадион "Спартака" выбран в качестве резервного стадиона подмосковского клуба на следующий сезон.
Фото: © ФК "Химки"
"Резервным у нас будет стадион "Спартака", - цитирует Юрана "Р-Спорт".

Напомним, "Химки" в прошлом сезоне ФНЛ, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, заняли 2-е место в турнирной таблице и вышли в РПЛ. 22 июля было подтверждено участие клуба в высшей лиге.


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Теги: Юран Химки Спартак
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