- У меня был разговор с Аленичевым. Мог вернуться в "Спартак", просто не нашли компромиссов с моей нынешней командой. "Ахмат" не хотел со мной расставаться. Да и мне приходилось понимать, что "Спартак" - такая команда… Никакой поддержки не будет, требуется результат. Ни один футболист не получает аванса, времени.
ЦСКА? Со Слуцким у нас хорошие отношения. Он и в "Крылья" меня брал, и в ЦСКА звал. Но там другая история. Клубы не сошлись в трансферной стоимости, - цитирует Иванова Матч ТВ.
Хавбек является воспитанником красно-белых. Он провел в академии "Спартака" 6 лет - с 1996 по 2002. Затем два года числился в основном составе, однако сумел провести лишь две встречи за команду в чемпионате.
Из московской команды он перешел в "Химки". Также Иванов выступал за "Кубань", "Крылья Советов", "Ростов", после этого перешел в "Терек" (ныне "Ахмат"). Он выступает за клуб из Чечни с 2012 года. Он провел за команду из Грозного более 220 матчей.
В завершенном сезоне РПЛ Олег Иванов провел 27 игр, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Олег Иванов рассказал о несостоявшихся переходах в "Спартак" и ЦСКА
Фото: chechnyatoday
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