- Считаю, что мы получили команду-династию, гегемона на несколько лет вперед. В ближайшие года три "Зенит" вряд ли отдаст кому-то титул. Сомневаюсь, что "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар" станут совершать такие дорогие покупки, какие могли позволить себе петербуржцы - Халк, Витсель, тот же Малком, - цитирует Аленичева СЭ.
Петербуржцы стали чемпионами России в 26-м туре, обыграв "Краснодар". Подопечные Сергея Семака набрали в сезоне 72 очка, опередив красно-белых на 33 очка. В последней встрече чемпионата сине-бело-голубые обыграли "Ростов" (2:1).
Также "Зениту" предстоит сыграть с "Химками" в финале Кубка России. Встреча пройдет в Екатеринбурге завтра, 25 июля.
Дмитрий Аленичев тренировал "Спартак" с 2015 по 2016. В начале сезона 2016/17 специалист ушел в отставку, когда команда не прошла квалификацию Лиги Европы.
Аленичев - о "Зените": мы получили команду-династию, гегемона на несколько лет вперед
Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о "Зените", который во второй раз подряд стал чемпионом страны.
Фото: РИА Новости
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