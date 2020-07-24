"Перед Семаком есть три клуба РПЛ, которые вылетели из Кубка. Нужно провести обычную игру и не думать о давлении. Даю шанс "Химкам", так как футбол — непредсказуемая игра. Здесь может быть как и 0:5, так и 1:0", - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" и "Химками" пройдет завтра в Екатеринбурге.
"Зенит" в минувшем сезоне РПЛ занял первое место в турнирной таблице. "Химки" финишировали на 2-м месте в первенстве ФНЛ и обеспечили повышение в классе.
Рахимов: даю шанс "Химкам", так как футбол - непредсказуемая игра
Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками".
Фото: © РИА Новости
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