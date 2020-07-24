Армейцы предложили за хавбека 6 миллионов евро, однако сумма отступных в соглашении игрока с клубом - 20 миллионов. "Ривер Плейт" планирует продать Карраскаля не менее, чем за 10 миллионов и ждет от ЦСКА встречного предложения.
Контракт Хорхе рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.
22-летний футболист за свою карьеру успел также поиграть в украинских "Карпатах" и "Севилье".
Источник: Goal со ссылкой TNT Sports
ЦСКА предложил "Ривер Плейт" 6 млн евро за Карраскаля, клуб хочет не менее 10 млн
Полузащитник "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль может оказаться в московском ЦСКА.
Фото: ФК "Карпаты"
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