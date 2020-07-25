Новиков поздравил подписчиков с выходом "Динамо" в Лигу Европы

Занявший 4-е место ЦСКА начнет участие в Лиге Европы сразу с группового турнира, "Ростов" - с третьего отборочного раунда, а "Динамо" - со второго.
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По итогам сезона 2019/20: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в @europaleague ????? Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству Клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата! ?? Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! ? Впереди много работы ?? #ДинамоМосква #ЛигаЕвропы