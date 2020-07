Новиков поздравил подписчиков с выходом "Динамо" в Лигу Европы

View this post on Instagram

По итогам сезона 2019/20: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в @europaleague ????? Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству Клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата! ?? Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! ? Впереди много работы ?? #ДинамоМосква #ЛигаЕвропы