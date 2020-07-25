- У целой группы игроков заканчиваются контракты, меняется лимит со следующего сезона. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом. Цели - сохранить титул, постараться бороться за первое место, сохранить Кубок, взять Суперкубок, постараться играть везде на победу, - цитирует Семака сайт "Зенита".
Напомним, в завершившемся сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, а также стали обладателями Кубка страны. "Зенит" оформил золотой дубль спустя 10 лет.
В таблице РПЛ петербуржцы набрали 72 балла, повторив рекорд "Спартака" 1999-го года по набранным очкам.
В матче за Суперкубок России подопечные Семака сыграют с "Локомотивом", как и годом ранее. Встреча состоится на "ВЭБ Арене" 7 августа.
Семак рассказал о целях и трансферах "Зенита" в следующем сезоне
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о целях команды на будущий сезон, а также о работе клуба на трансферном рынке в связи с новым лимитом на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!