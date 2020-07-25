Встреча прошла вчера в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургского клуба. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил нападающий Артем Дзюба.
"Как и все финалы, матч получился очень напряженным. Сергей Юран — молодец. Он здорово выстроил игру тактически. Но победа "Зенита" закономерна, каждый игрок команды намного сильнее футболистов "Химок". Петербуржцев необходимо поздравить с золотым дублем, его очень сложно сделать", - приводит слова Семина "Чемпионат".
"Зенит" в минувшем сезоне РПЛ стал чемпионом, набрав в 30 турах 72 очка. "Химки" в прошлом сезоне первенства ФНЛ, который был завершен досрочно, заняли второе место и в следующем сезоне выступят в чемпионате России.
Семин: "Зенит" необходимо поздравить с золотым дублем, его очень сложно сделать
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о финальном матче Кубка России между "Зенитом" и "Химками".
Фото: © РИА Новости
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