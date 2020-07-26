Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Матвеев тренировал вторую команду "Урала", а после отставки Дмитрия Парфенова готовил основную команду к матчу 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1).
"Урал" в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
"Р-Спорт"
Матвеев будет тренировать "Урал" в новом сезоне
Юрий Матвеев сохранит за собой пост главного тренера "Урала".
Фото: © РИА Новости
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