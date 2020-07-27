Медведев: мы не собираемся делать массовых закупок

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не собирается приобретать большое количество футболистов.
Фото: Piter.tv
- В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем это не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. Да и вообще я считаю, что команду нельзя менять больше, чем на одну треть заявочного списка, - цитирует Медведева РИА Новости.

Первым трансфером в летнее окно для "Зенита" стал 31-летний защитник Деян Ловрен. Соглашение рассчитано на три года. По данным СМИ, петербургский клуб заплатил "Ливерпулю" за хорвата 12 миллионов евро. Однако Медведев опроверг эту информацию.

"Зенит" по итогам сезона стал обладателем титула чемпиона РПЛ и выиграл Кубок России. Команда Сергея Семака финишировала в лиге с большим отрывом. Сине-бело-голубые примут участие в групповом этапе Лиги чемпионов будущего сезона.

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Теги: Медведев Зенит
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