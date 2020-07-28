- ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.
Разговоры про "молодую команду" уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами - Акинфеев, Фернандес и Влашич, - цитирует Газзаева СЭ.
Напомним, что армейцы заняли четвёртое место по итогам завершившегося чемпионата России. В следующем сезоне ЦСКА заслужил право сыграть в групповом этапе Лиге Европы, так как "Зенит" одержал победу над "Химками" в финале Кубка России.
Отметим, что Виктор Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда выиграла Суперкубок России.
По ходу сезона была вероятность его увольнения. Тренер уезжал к себе на родину после разгромного поражения от "Зенита" (0:4), вызвав недоумение руководства клуба. Однако после его возвращения команда продемонстрировала хорошие результаты. Гончаренко сохранил свой пост.
Газзаев: при Гончаренко ЦСКА ничего не показал. Разговоры про "молодую команду" уже набили оскомину
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал последние результаты армейского клуба.
Фото: Чемпионат
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