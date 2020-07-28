Москвичи готовы заплатить 3 миллиона евро за 26-летнего футболиста. "Црвена Звезда" требует немного больше и хочет включить в договор процент с будущей продажи игрока.
Также отмечается, что с большой долей вероятности соглашение будет достигнуто и австралиец переедет в Россию. Сам игрок заявлял, что ему нравится вариант со "Спартаком".
В прошлом сезоне защитник провел 22 матча и забил два гола. В его активе 18 встреч за сборную Австралии.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
Источник: B92
"Спартак" предложил за защитника "Црвены Звезды" Дегенека 3 млн, клуб хочет больше
Защитник "Црвены Звезды" Милош Дегенек вызвал предметный интерес "Спартака", красно-белые сделали предложение.
Фото: Global Look Press
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