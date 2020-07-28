Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, перейдя на правах свободного агента. С "Зенитом" футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны.
Ранее сообщалось, что Иванович может вернуться в чемпионат Англии, где в его услугах заинтересован "Эвертон".
"Зенит" объявил об уходе Ивановича
Сербский защитник Бранислав Иванович покинул "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
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