"Зенит" объявил об уходе Ивановича

Сербский защитник Бранислав Иванович покинул "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Иванович выступал за "Зенит" с февраля 2017 года, перейдя на правах свободного агента. С "Зенитом" футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Иванович может вернуться в чемпионат Англии, где в его услугах заинтересован "Эвертон".

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Теги: Иванович Зенит
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