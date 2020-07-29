Мещеряков прокомментировал потенциальный переход Кокорина в "Локомотив"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил мнение о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в команду.
Фото: РИА Новости
- Я вам официально заявляю. В виртуальном мире считается, что проходят различные виртуальные мероприятия. И на них обсуждаются различные виртуальные сделки. К сожалению, с реальной действительностью виртуальный мир не связан.

Его переход логичен? Особенно информация о том, что мы предлагаем 4 миллиона в качестве подписного бонуса. Разве кто-то в "Локомотиве" может что-то такое исполнить? - цитирует Мещерякова СЭ.

Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московские "Локомотив" и "Спартак". Также Александр на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Последние не в силах удовлетворить зарплатные требования Кокорина. Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.

Ранее была информация, что Кокорин хочет получить 10 млн евро за три года по новому контракту.

Соглашение Александра Кокорина с "Зенитом" действует до 31 июля. Вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в "Сочи". Нападающий провел 10 матчей и забил 7 мячей.

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Теги: Мещеряков Кокорин Локомотив
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