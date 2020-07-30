"Сегодня Кокорин не тренировался с "Сочи". Пока не знаем, что будет дальше. Информации нет никакой. Не могу комментировать. Врать не буду", - цитирует Федотова "Спорт-экспресс".
Федотов также отметил, что у Кокорина истекло арендное соглашение с "Сочи" и футболист поддерживал форму с командой.
Ранее сообщалось, что 29-летний форвард близок к переходу в "Спартак". Контракт с красно-белыми будет рассчитан на три года.
В минувшем сезоне Кокорин провел за "Сочи" 10 матчей и забил 7 голов.
Федотов сообщил, что Кокорин сегодня не тренировался с "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов сообщил, что нападающий Александр Кокорин сегодня не тренировался с командой.
Фото: © РИА Новости
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