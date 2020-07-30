30-летний форвард может перейти в тульский "Арсенал", с которым ведет переговоры.
27 июля Панченко покинул "Динамо". Отметим, что вместе с ним московский клуб покинули еще шесть игроков.
В минувшем сезоне РПЛ Панченко в составе "Динамо" провел 22 матча и забил 2 мяча. Ранее нападающий также защищал цвета ЦСКА, "Томи", "Мордовии", "Ставрополье-2009", "Нижнего Новгорода" и ставропольского "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
"Арсенал" ведет переговоры с Панченко
Экс-нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко находится в поисках новой команды.
Фото: "Чемпионат"
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