Сообщается, что сочинский клуб предлагал 29-летнему футболиста зарплату 1,5 млн евро в год и бонусы на эту же сумму. Кокорин отверг это предложение.
Ранее сообщалось, что Кокорин близок к переходу в "Спартак". О переходе игрока должны объявить 1 августа.
В минувшем сезоне Кокорин на правах аренды выступал за "Сочи". В 10 матчах форвард забил 7 голов.
"Чемпионат"
Стало известно, сколько Кокорину были готовы платить в "Сочи"
"Сочи" рассчитывал подписать полноценный контракт с нападающим Александром Кокориным.
Фото: © ФК "Сочи"
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