- Из "Зенита" может уйти Дриусси, и он это не скрывает. Говорит друзьям, что хочет уехать в США. Пока в команде восемь легионеров - это максимум. Если Дриусси продадут, то заработают деньги и могут кого-то приобрести. Знаю, сейчас у "Зенита" нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони, - сказал Орлов в эфире радио "Эхо Москвы".
Форвард Себастьян Дриусси провел в минувшем сезоне РПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Он перешел в петербургский клуб в 2017 году. В предыдущих двух сезонах на счету аргентинца суммарно 54 матча в высшем российском дивизионе, 16 голов и 13 ассистов.
Эмилиано Ригони также присоединился к "Зениту" в 2017-м. В завершенном сезоне он вышел на поле 12 раз и реализовал 2 удара по воротам. Хавбек также успел поиграть за "Сампдорию" на правах аренды, аргентинец провел 9 матчей и сделал 1 ассист. В предыдущих сезонах Ригони провел в РПЛ 28 игр, забил 3 гола и сделал 5 голевых пасов.
Орлов: у "Зенита" нет денег на приобретения, если только не уйдут Дриусси и Ригони
Комментатор Геннадий Орлов допустил, что "Зенит" могут покинуть нападающий Себастьян Дриусси и полузащитник Эмилиано Ригони.
Фото: Чемпионат
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