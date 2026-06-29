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Мостовой оценил возможный переход Захаряна в "Краснодар"

Бывший игрок "Сельты" Александр Мостовой высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в "Краснодар".
Фото: Getty Images
Александр Мостовой считает отличным возможный трансфер футболиста в "Краснодар".

"Это будет отлично для "Краснодара" и самого Захаряна. В Европе под вопросом продолжение карьеры. Аренда? А кто тебя возьмет, если ты на травме все время? Если есть вариант с "Краснодаром", то это хорошо", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 65 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение российского футболиста с "Реалом Сосьедад" рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" может арендовать игрока с правом выкупа.

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