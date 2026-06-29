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Кокорин: я давно рекомендовал Тюкавину перейти в "Зенит"

Бывший игрок "Динамо" и "Зенита" Александр Кокорин высказался о Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Кокорин считает, что Константину Тюкавину стоит продолжить карьеру в петербургском "Зените", чтобы конкурировать с хорошими игроками.

"Я давно рекомендовал Тюкавину перейти в "Зенит". "Динамо" не готово выигрывать трофей, а у Кости сейчас лучшие годы карьеры. И проиграть всю жизнь без трофеев…
Если ты хочешь конкурировать с хорошими футболистами, понять, что такое играть на приближенном к Европе уровне футбола, - это "Зенит", - сказал Кокорин "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является выпускником академии московского "Динамо". Всего за основную команду бело-голубых форвард провел 182 матча, забил 61 гол и отдал 35 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость российского футболиста в 17 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" откажется от предложения петербургского "Зенита" по трансферу игрока за 30 миллионов евро.

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