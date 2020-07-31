- Может ли Бекао вернуться в ЦСКА? Нет. Под этими слухами ничего конкретного. Родриго хорошо себя проявляет, к нему есть интерес больших итальянских клубов. Если "Удинезе" получит хорошее предложение, то всё возможно. Но от ЦСКА не было конкретного предложения, - цитирует Тершейро Чемпионат.
Ранее сообщалось, что переговоры между "Удинезе" и ЦСКА находятся в продвинутой стадии. В СМИ фигурировала информация, что армейцы готовы предложить итальянцам 6-8 млн евро. "Удинезе" хочет получить не менее 10 млн евро.
Родриго Бекао после аренды в московском клубе в сезоне 2018/2019 из бразильского "Баия" не стал подписывать полноценный контракт с армейцами. Сыгравший в рамках РПЛ 20 матчей футболист перешел в итальянский "Удинезе".
ЦСКА по итогам сезона 2019/20 занял 4-е место и отправится в групповой этап Лиги Европы.
Агент Бекао отреагировал на новость о переходе его клиента в ЦСКА
Агент защитника "Удинезе" Родриго Бекао Фернандо Тершейро прокомментировал слухи о возможном возвращении его клиента в ЦСКА.
Фото: Чемпионат
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