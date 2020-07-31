- ЦСКА - один из сильнейших клубов России. Я видел новый стадион, он очень красивый. Менеджеры сказали мне, что у ЦСКА очень молодая команда, и я собираюсь быстро к ней адаптироваться, потому что там очень тёплая, дружелюбная среда, - цитирует Гайча Clarin.
Также аргентинец заявил, что поклонники армейцев прислали ему множество сообщений. По словам Гайча, красно-синие - приятные цвета и он с нетерпением ждет, когда присоединится к команде.
Ранее сообщалось, что армейцы заплатят за футболиста 8,5 млн евро. Также аргентинский клуб получит 20% от последующей продажи Гайча.
По данным СМИ, Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет, а его зарплата составит около 900 тысяч евро в год.
Гайч: у ЦСКА очень молодая команда, и я собираюсь быстро к ней адаптироваться
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч выразил мнение о своем переезде в Россию.
Фото: AFP
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