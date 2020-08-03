Контракт с игроком рассчитан на 4 года. В "Локомотиве" футболист выбрал номер 4.
"Был готов вернуться в "Локомотив", ещё когда из него уходил. Мечтал об этом и прошёл долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед", - цитирует Лысцова официальный сайт "Локомотива".
Лысцов - воспитанник "Локомотива". В 2014 году он подписал контракт с "Лейрией", а через год - с "Бенфикой", но не провел ни одного матча за основной состав португальского клуба. В минувшем сезоне Лысцов выступал за "Крылья Советов". В 9 матчах он забил один гол.
"Локомотив" в прошлом сезоне занял второе место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов.
"Был готов вернуться, ещё когда из клуба уходил". Лысцов вернулся в "Локомотив"
"Локомотив" сообщил о подписании контракта с защитником Виталием Лысцовым.
Фото: ФК "Локомотив"
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