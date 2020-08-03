Ловрен показал фото с Путиным

Защитник "Зенита" Деян Ловрен показал, какую фотографию, связанную с Россией, хранит в телефоне.
Фото: Youtube-канал "Зенита"
"Фото никогда не показывал. Лука? В общем, я спросил у президента, можно ли с ним сфотографироваться. Я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто полез в кадр. Его там быть не должно, ну да ладно", - сказал Ловрен.

Напомним, Ловрен в 2018 году вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира. Хорваты уступили команде Франции со счетом 2:4.

В конце июля Ловрен перешел из "Ливерпуля" в "Зенит", подписав трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Ловрен стал чемпионом Англии в составе мерсисайдцев. В 10 матчах он забил 1 гол.

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Теги: Ловрен Путин Зенит
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