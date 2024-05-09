"Мусаев не так давно пришел в клуб. Он перестраивает игровую структуру команды. Он хочет, чтобы его футболисты играли по?другому, больше атаковали и привносили вещи, которые нравятся зрителям. Сейчас ему явно не хватает времени, и игроки пока пытаются понять эту идею, уцепиться за нее", - приводит слова Игнатьева Betonmobile.
Мурад Мусаев возглавил "Краснодар" в марте 2024-го года. Российский специалист пришел на смену сербу Владимиру Ивичу, который был уволен в самом начале весенней части сезона. За три тура до конца сезона "Краснодар" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 1 очко.
В активе "Краснодара" 50 очков в 27-ми матчах. У "Зенита" - 51 очко. С 50-ю очками на 3-м месте идет московское "Динамо", которое уступает "Краснодару" по дополнительным показателям.
Игнатьев: Мусаев перестраивает игровую структуру "Краснодара", но ему не хватает времени
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил работу главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева после возвращения в клуб.
Фото: "Матч ТВ"