"Это давно решенный вопрос. Между ним и руководством клуба существуют разные видения коммерческого развития клуба", - сообщил источник в "Спартаке".
Отмечается, что к Власову было много вопросов, а на его место уже есть новый человек. Сообщается, что функционал нового исполнительного директора клуба будет урезан.
Источник: РБК
Источник: "Спартак" уволит исполнительного директора Власова
Исполнительный директор "Спартака" Максим Власов покинет московский клуб в этом месяце.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!