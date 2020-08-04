"Аренда Эмануэля Мамманы? В этом мире все реально. Трансферы любят тишину. Не могу сейчас об этом говорить. Есть и другие футболисты, по которым ведем работу. Нужно быть очень аккуратными. Эта информация конфиденциальная", - сказал Федотов.
В минувшем сезоне РПЛ 24-летний Маммана в составе "Зенита" провел три матча. Отметим, что аргентинец только в июне восстановился после тяжелой травмы. Маммана не играл с октября прошлого года.
Источник: "Советский спорт"
Федотов: Маммана перейдет в "Сочи"? В этом мире все реально
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Зенит"
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