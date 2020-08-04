Евсеев: скоро мы услышим о Фомине и Урунове много интересного

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о перспективах полузащитников Даниила Фомина и Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"
Вчера Фомин перешел в московское "Динамо", а Урунов может стать игроком "Спартака".

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О двух игроках "Уфы" в последнее время говорят столько же как и о Кокорине. О Фомине и Урунове. Будущее одного связано с "Динамо", про другого говорят применительно к «Спартаку". В "Уфу" молодые игроки приходят не зарабатывать, а расти. Чтобы потом получить хорошее предложение от более состоятельного клуба и обеспечить там себя неплохим контрактом в ответ на новые вызовы. С Фоминым я пересекался в ФНЛ. Он играл в Нижнем, но я знал Даниила как по играм за юношеские сборные, так и по разговорам в профессиональной среде. О нем говорили как о перспективном игроке, я понимал его потенциал и когда возглавил "Уфу", изъявил желание видеть его здесь. Фомин был нам помощником. Как игрок, как личность. Профессионал. Ни разу не услышал от него вопрос о зарплате. Быстро рос, развивал свои игровые качества и стабильной игрой показал себя футболистом основного состава. Это было заслуженно Тренерский штаб, коллектив Дане помогли. В том числе и потому что требовали от него определенных игровых действий на его позиции. Очень рад за него. У Фомина хорошее будущее. Что касается Урунова, Остон молодой талантливый игрок. Но талант надо раскрыть и поддерживать на протяжении всей карьеры.На одном таланте далеко не уедешь. О нем как и о Луневе заговорили после 10 матчей за "Уфу". Назывались разные клубы, в качестве возможного продолжения карьеры. Я рад что "Уфа" снова подтвердил свой статус фабрики звезд. Беря неизвестных игроков, мы делаем их теми, на кого появляется большой спрос и не только в России. Здесь умеют выстраивать работу и растить футболистов. Как юных, так и зрелых, кто раскрывается по-новому. Мы рады, что скоро услышим о Фомине и Урунове много интересного. #спорт #премьерлига #нашалигачемпионов #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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Теги: УФА Евсеев Урунов Фомин
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