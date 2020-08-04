"Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Мы, конечно, все слышим и читаем. Но это все досужие рассуждения. Руководство РПЛ и РФС должны пристально следить за всем, что происходит в нашем футболе. Если есть какие-то нарушения, их надо сразу пресекать. Но к "Сочи" и "Зениту" это не имеет отношения", - сказал Федотов.
В минувшем сезоне несколько игроков "Зенита" играли в составе "Сочи" на правах аренды.
По итогам прошедшего сезона РПЛ "Сочи" занял 12-е место в турнирной таблице.
Источник: "Советский спорт"
Федотов: "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"? Это все досужие рассуждения
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился своим мнением о разговорах, которых связывают его команду с "Зенитом".
Фото: ФК "Сочи"
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